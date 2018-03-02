Гвардиола победил в 71 из 100 матчей у руля "Манчестер Сити", это второй показатель в его карьере

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провёл сотый матч у руля команды.

Как сообщает ESPN, в этих играх "горожане" одержали 71 победу, 16 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, забив 269 голов и пропустив 92 мяча.

Стоит отметить, что аналогичные показатели по числу побед Гвардиола демонстрировал во главе "Барселоны", а на тренерском мостике "Баварии" он выиграл 77 из первых 100 матчей.

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