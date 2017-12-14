Гвардиола: "Победы в 15 играх подряд дают нам большую уверенность"

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Гвардиола: "Победы в 15 играх подряд дают нам большую уверенность"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами после победы над "Суонси"​ в матче 17-го тура чемпионата Англии (4:0).

По словам наставника, он очень доволен победной серией из 15 игр.

"Учитывая, что три дня назад у нас была требовательная игра на "Олд Траффорд", сегодня "Сити" отлично справился. Когда команда играет хорошо, мы счастливы. Может ли самоуспокоенность повлиять на команду? Этого не произойдет. Мы всегда требовательны к игрокам.

"Сити" может проиграть, может потерять очки, но самоуспокоенности не должно быть, этого никогда не происходило в прошлом, нет в настоящем и не будет в будущем. Победы в 15 играх подряд дает нам большую уверенность. Если фанатам нравится наша игра - это лучший подарок", - сказал он. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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