Гвардиола: "Победы в 15 играх подряд дают нам большую уверенность"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами после победы над "Суонси"​ в матче 17-го тура чемпионата Англии (4:0).

По словам наставника, он очень доволен победной серией из 15 игр.

"Учитывая, что три дня назад у нас была требовательная игра на "Олд Траффорд", сегодня "Сити" отлично справился. Когда команда играет хорошо, мы счастливы. Может ли самоуспокоенность повлиять на команду? Этого не произойдет. Мы всегда требовательны к игрокам.

"Сити" может проиграть, может потерять очки, но самоуспокоенности не должно быть, этого никогда не происходило в прошлом, нет в настоящем и не будет в будущем. Победы в 15 играх подряд дает нам большую уверенность. Если фанатам нравится наша игра - это лучший подарок", - сказал он. | soccernews.ru