Гвардиола побил исторический рекорд "Манчестер Сити"

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Гвардиола побил исторический рекорд "Манчестер Сити"

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вписал своё имя в историю клуба, сообщает Opta.

50-летний испанец стал рекордсменом "горожан" по числу побед во всех турнирах.

Выигранный матч с "Челси" стал для Гвардиолы 221-м на посту главного тренера "Сити".

Предыдущий рекорд принадлежал Лесу Макдауэллу (220), который возглавлял команду с 1950 по 1963 год.

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