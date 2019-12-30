Гвардиола побил рекорд Моуринью в АПЛ
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал рекордсменом английской Премьер-лиги.
Испанский специалист одержал 100 побед в АПЛ в 134 матчах. Это лучший результат в истории турнира.
Гвардиола превзошёл достижение Жозе Моуринью, который сейчас работает в "Тоттенхэме", а ранее возглавлял "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Португалец выиграл 100 раз в 142 матчах чемпионата Англии.
Не пропустите: Мерсон: "Клопп способен вывести "Ротерхэм" в АПЛ, а Гвардиола - нет". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|20
|35
|5
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|6
|Тоттенхэм
|20
|30
|7
|Вулверхэмптон
|19
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|20
|24
|13
|Бернли
|20
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13