Гвардиола побил рекорд Моуринью в АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

Испанский специалист одержал 100 побед в АПЛ в 134 матчах. Это лучший результат в истории турнира.

Гвардиола превзошёл достижение Жозе Моуринью, который сейчас работает в "Тоттенхэме", а ранее возглавлял "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Португалец выиграл 100 раз в 142 матчах чемпионата Англии.

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