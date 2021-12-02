Гвардиола побил рекорд Моуринью в АПЛ

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз переписал историю английской Премьер-лиги.

Вчерашняя победа над "Астон Виллой" (2:1) стала для испанца 150-й у руля "горожан" в рамках АПЛ.

Гвардиола выиграл 150 раз в 203 матчах - это лучший результат в истории турнира.

Предыдущим рекордсменом был Жозе Моуринью со 150 победами в 230 играх.

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