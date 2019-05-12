Гвардиола поблагодарил "Ливерпуль" за борьбу в чемпионате

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Гвардиола поблагодарил "Ливерпуль" за борьбу в чемпионате

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о чемпионстве клуба.

"В первую очередь мы должны поблагодарить "Ливерпуль". Ведь в том, чего мы достигли есть и их участие. Набрать 98 очков в АПЛ - фантастический результат. "Ливерпуль" вынудил нас победить в 14 матчах кряду. У нас не было права на ошибку. Это самый сложный трофей в моей карьере", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, что по итогам АПЛ "Сити" опередил "Ливерпуль" всего на одно очко.

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