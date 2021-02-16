Гвардиола поддержал Клоппа: "Не существует тренера, который всегда побеждает"

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Гвардиола поддержал Клоппа: "Не существует тренера, который всегда побеждает"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил слова поддержки своему коллеге наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу.

"То, что Клопп дает мировому футболу – невероятно. Я неоднократно говорил, что из-за его философии футбол становится привлекательным для всех болельщиков. Это касается не только нынешнего времени, но и тех сезонов, когда мы были соперниками по Бундеслиге.

Он старается прививать атакующий футбол, радовать болельщиков яркой игрой. У каждого бывают как хорошие, так и плохие моменты. Нет в мире тренеров или команд, которые могут постоянно побеждать много-много сезонов подряд. Это было бы скучно.

Иногда проигрывать – это хорошо. Бывает, что даже не самые удачные сезоны идут на пользу. Тогда ты понимаешь, как на самом деле все сложно устроено. Ты возвращаешься и пытаешься выигрывать матчи, и сильнее чувствуешь свои заслуги и то, что ты сумел сделать", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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