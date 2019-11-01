Гвардиола поддержал Клоппа в вопросе загруженного графика команд
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола недоволен графиком игр команды.
Ранее этот вопрос поднял его коллега из "Ливерпуля" Юрген Клопп.
"Я поддерживаю Клоппа. Нам нужно меньше игр, меньше турниров, но больше времени для восстановления. В декабре у нас матчи 27 и 29 декабря. Я согласен с Юргеном в этом вопросе", - приводит слова Гвардиолы Manchester Erevening News.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5