Гвардиола поддержал Клоппа в вопросе загруженного графика команд

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола недоволен графиком игр команды.

Ранее этот вопрос поднял его коллега из "Ливерпуля" Юрген Клопп.

"Я поддерживаю Клоппа. Нам нужно меньше игр, меньше турниров, но больше времени для восстановления. В декабре у нас матчи 27 и 29 декабря. Я согласен с Юргеном в этом вопросе", - приводит слова Гвардиолы Manchester Erevening News.

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