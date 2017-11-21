Гвардиола поддержал Пулиса после увольнения из "Вест Бромвича"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил слова поддержки своему коллеге Тони Пулису, который вчера был уволен из "Вест Бромвича".

"Крепко обнимаю Тони Пулиса. Сейчас так тяжело работать, но это данность, которую нужно принять. Все знают: если тренер не добивается результата, через месяц его увольняют.

Тони – потрясающий и чрезвычайно вежливый человек. Надеюсь, в будущем выпьем с ним вина", – сказал Гвардиола.

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