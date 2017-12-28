Гвардиола поделился мнением о календаре январских матчей

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что январь для его команды будет непростым.

"Я просматривал календарь у себя в кабинете. Январь будет трудным. Там Кубок лиги, туры АПЛ, Кубок Англии. Будет непросто. Самый лучший подход - это проводить анализ, обсуждать ситуацию с медиками. Думать о ближайшей игре против "Кристал Пэлас" - вот все, что мы можем" - приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Напомним, что после 20 туров АПЛ "Сити" на 15 очков опережает "МЮ".

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