Гвардиола поделился мнением о Клоппе

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после ничьей с "Ливерпулем" (2:2) в матче 32-го тура АПЛ поделился мнением о наставнике "красных" Юргене Клоппе.

"Не знаю, уважает ли меня Юрген. Но Юрген должен знать, что я его очень уважаю. Он сделал меня лучше. Его команда всегда рядом, они всегда агрессивны. Мы не друзья и никогда не видимся. У меня есть его номер, но я не звоню ему.

Я уважаю его, но он знает, что в следующую субботу я попытаюсь победить его", – сказал испанский специалист.

Напомним, что уже в эту субботу, 16 апреля, "Сити" и "Ливерпуль" вновь сыграют между собой. В этот раз в рамках полуфинала Кубка Англии.

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