Гвардиола поделился мнением о предсезонной подготовке "Манчестер Сити"

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Гвардиола поделился мнением о предсезонной подготовке "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о результатах предсезонной подготовки команды.

"Кайл Уокер знаком с АПЛ, а еще с некоторыми футболистами нашей команды - Джоном Стоунзом и Рахимом Стерлингом. Игроки топ-уровня всегда быстрее адаптируются к новой команде. Иногда футболистам из других стран требуется немного больше времени на это, но поскольку он всегда был здесь, он знает все, что от него требуется.

У всех - не только у Кайла - есть желание проявить себя в команде. Эдерсон очень помог нам как вратарь, да и другие ребята тоже. Да и все молодые футболисты: Диас, Фоден, Зинченко - хорошо себя проявили" - приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

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