Гвардиола поделился мнением о силе Чемпионшипа

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Гвардиола поделился мнением о силе Чемпионшипа

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу силы английского Чемпионшипа.

"Чемпионшип, возможно, самый сложный второй дивизион в мире. Команды проводят там по 44 матча, плюс у некоторых ещё и плей-офф. Я очень уважаю этот турнир и команды, которые там выступают. Неудивительно, что в кубках столько неожиданностей в матчах с командами из Чемпионшипа" - цитирует Гвардиолу AS.

Напомним, что накануне "Манчестер Сити" с трудом обыграл представителя Чемпионшипа "Бристоль Сити" в первом матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги.  

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