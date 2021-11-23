Гвардиола поделился мнением о соперничестве Месси и Роналду

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Гвардиола поделился мнением о соперничестве Месси и РоналдуФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о противостоянии нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду в преддверии матча против ПСЖ в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Это очень сложно. Иногда, когда Месси получает мяч, ты не знаешь, что делать. Иногда не знает даже он сам. Каждый игрок атаки ПСЖ может стать звездой в любой команде мира, но здесь все четверо – в одном составе.

Я очень счастлив, что Месси до сих пор играет на таком уровне и показывает качественный футбол.

То, что сделали два этих парня (Лионель Месси и Криштиану Роналду), практически невозможно повторить. Возможно, мы увидим нечто подобное, но я не думаю, что это случится. Это уникально, я считаю. Почти невозможно найти таких игроков, как Криштиану и Месси. Вряд ли они смогут сотворить что-то подобное", - сказал испанский специалист.

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