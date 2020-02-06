Гвардиола поделился мнением об Ансу Фати

3 Теги манчестер ситибарселонахосеп гвардиолаансу фатиэрнесто вальверде

Гвардиола поделился мнением об Ансу Фати

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об игроке-открытии этого сезона воспитаннике "Барселоны" Ансу Фати.

"Недавно мы пили джин-тоник с Эрнесто Вальверде, и он сказал мне, что парень очень хорош, что это бомба. И когда Фати вышел на поле и сделал то, что он сделал, я увидел, что так оно и есть", - цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo .

Талантливому вингеру только в октябре исполнилось 17 лет.

В текущем сезоне Фати сыграл за "Барсу" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Гвардиола высказался о провалах "Барселоны" в двух последних розыгрышах Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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leshka.zakharov

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog

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lesnovsky

Джин-тоник??.. Это же спиртное... Теперь понятен отрыв в 22 очка и 0:4 Ливерпулю...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

*3:1

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