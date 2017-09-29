Гвардиола поделился мнением об игре соперников в АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о стилях игры топовых команд АПЛ.

"Более прямолинейный стиль и игра на длинных мячах не тянут Англию вниз. Посмотрите на сборную Англии - Эрик Дайер, Джон Стоунз, Кайл Уокер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана - все эти футболисты умеют и хотят играть.

Я вижу, как играет "Челси", как играет "Тоттенхэм". Эти команды хотят играть. Они любят играть, любят выстраивать позиционные атаки. "Юнайтед" играет длинными передачами и на подборах, у них есть Феллайни и Погба, у них есть возможность так играть. Я с огромным уважением отношусь к нашим соседям" - приводит слова Гвардиолы 101greatgoals.

Читайте также: Гвардиола вспомнил о своей старой обиде на Линекера. | http://soccernews.ru