Гвардиола поделился мнением об игре соперников в АПЛ

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола поделился мнением об игре соперников в АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о стилях игры топовых команд АПЛ.

"Более прямолинейный стиль и игра на длинных мячах не тянут Англию вниз. Посмотрите на сборную Англии - Эрик Дайер, Джон Стоунз, Кайл Уокер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана - все эти футболисты умеют и хотят играть.

Я вижу, как играет "Челси", как играет "Тоттенхэм". Эти команды хотят играть. Они любят играть, любят выстраивать позиционные атаки. "Юнайтед" играет длинными передачами и на подборах, у них есть Феллайни и Погба, у них есть возможность так играть. Я с огромным уважением отношусь к нашим соседям" - приводит слова Гвардиолы 101greatgoals.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 6 16
2 Манчестер Юнайтед 6 16
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 6 13
5 Ливерпуль 6 11
6 Уотфорд 6 11
7 Арсенал Лондон 6 10
8 Бернли 6 9
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Хаддерсфилд Таун 7 9
11 Саутгемптон 6 8
12 Вест Бромвич Альбион 6 8
13 Брайтон & Хоув Альбион 6 7
14 Эвертон 6 7
15 Суонси Сити 6 5
16 Сток Сити 6 5
17 Лестер Сити 6 4
18 Вест Хэм Юнайтед 6 4
19 Борнмут 6 3
20 Кристал Пэлас 6 0
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