Гвардиола поделился мыслями о хавбеке "МЮ" Бруну Фернандеше

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Гвардиола поделился мыслями о хавбеке "МЮ" Бруну Фернандеше

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеше.

"Люблю защитников и тех, кто хорошо играет головой. Не верю, что Фернандеш идеально подходит этой команде или этому тренеру. Я думаю, что это выдающийся игрок. Конечно, это так. Именно поэтому "Манчестер Юнайтед" купил его, - сказал Гвардиола.

Напомним, 25-летний португалец перешел в "МЮ" из "Спортинга" этой зимой. В феврале 2020-го он стал лучшим игроком команды.

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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