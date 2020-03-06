Гвардиола поделился мыслями о хавбеке "МЮ" Бруну Фернандеше

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеше.

"Люблю защитников и тех, кто хорошо играет головой. Не верю, что Фернандеш идеально подходит этой команде или этому тренеру. Я думаю, что это выдающийся игрок. Конечно, это так. Именно поэтому "Манчестер Юнайтед" купил его, - сказал Гвардиола.

Напомним, 25-летний португалец перешел в "МЮ" из "Спортинга" этой зимой. В феврале 2020-го он стал лучшим игроком команды.

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