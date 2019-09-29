Гвардиола поделился мыслями о конкуренции с "Ливерпулем"

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что думает о результатах "Ливерпуля" после победного матча команды в рамках 7-го тура АПЛ с "Эвертоном" (3:1). Об этом пишет Teamtalk

"Мы знаем, что "Ливерпуль" снова победил и наш разрыв составляет 8 баллов. Это пропасть. Впереди еще много матчей, после нашей победы мы сократили отставание до 5 очков.

Они показывают очень хороший футбол - 7 побед подряд. "Ливерпуль" наш главный соперник, и мы это знаем. Нельзя больше терять много баллов", - сказал Гвардиола.

"Сити" с 16 баллами занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ. у "Ливерпуля" 21 балл и 1 позиция.

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