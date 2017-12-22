Гвардиола поделился ожиданиями от Эль Класико

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Гвардиола поделился ожиданиями от Эль Класико

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий поединок "Реал" - "Барселона".

"Барселона" подходит к предстоящему матчу в лучшем состоянии, чем "Реал". Отрыв "Барселоны" в турнирной таблице хороший, но это ничего не значит. В Эль Класико может произойти что угодно" - приводят слова Гвардиолы испанские СМИ.

Напомним, что Эль Класико состоится завтра в 15:00 по московскому времени.

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