Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Хаддерсфилдом"

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Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Хаддерсфилдом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался в преддверии матча 13-го тура АПЛ против "Хаддерсфилда".

"Мы встречались с "Хаддерсфилдом" в прошлом сезоне и не смогли обыграть их в матче Кубка Англии. Результаты Вагнера неоспоримы - команда получила путёвку в Премьер-лигу, а в этом сезоне обыграла "Манчестер Юнайтед". Но важно не только это - они хорошо играют на своём поле, они организованы и настойчиво прессингуют соперника. А мы, как и в каждом матче АПЛ, будем бороться за результат" - приводит слова Гвардиолы официальный сайт "горожан".

Напомним, что матч "Хаддерсфилд" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.

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4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 12 16
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Лестер Сити 13 14
12 Ньюкасл Юнайтед 12 14
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 12 13
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