Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Хаддерсфилдом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался в преддверии матча 13-го тура АПЛ против "Хаддерсфилда".

"Мы встречались с "Хаддерсфилдом" в прошлом сезоне и не смогли обыграть их в матче Кубка Англии. Результаты Вагнера неоспоримы - команда получила путёвку в Премьер-лигу, а в этом сезоне обыграла "Манчестер Юнайтед". Но важно не только это - они хорошо играют на своём поле, они организованы и настойчиво прессингуют соперника. А мы, как и в каждом матче АПЛ, будем бороться за результат" - приводит слова Гвардиолы официальный сайт "горожан".

Напомним, что матч "Хаддерсфилд" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Гвардиола намерен лично встретиться с Санчесом. | http://soccernews.ru