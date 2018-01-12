Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящую игру против "Ливерпуля".
"Вся команда сконцентрирована на матче против "Ливерпуля". Если мы хотим стать чемпионами, то должны обыгрывать всех соперников. Предстоящий поединок очень важен, ведь мы хотим снова почувствовать уверенность, что можем многое сделать в этом сезоне" - приводит слова Гвардиолы ESPN.
Поединок между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" состоится 14 января в 19:00 по московскому времени.
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|Команда
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|18
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|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
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|Уотфорд
|18
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|Эвертон
|17
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|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
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|13
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|18
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|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
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|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
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|17
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