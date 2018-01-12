Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

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Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящую игру против "Ливерпуля".

"Вся команда сконцентрирована на матче против "Ливерпуля". Если мы хотим стать чемпионами, то должны обыгрывать всех соперников. Предстоящий поединок очень важен, ведь мы хотим снова почувствовать уверенность, что можем многое сделать в этом сезоне" - приводит слова Гвардиолы ESPN.

Поединок между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" состоится 14 января в 19:00 по московскому времени.

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