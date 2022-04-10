Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"
Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против "Ливерпуля" в рамках 32-го тура АПЛ.
"Что может произойти? Мы проиграем матч? И уступим в борьбе за титул АПЛ? Тогда мы просто попытаемся выиграть в следующем году.
Говорят, в жизни есть куда более важные вещи. И это правда. Будет грустно, если мы проиграем и не будем собой. Но если мы сыграем в свой футбол, а соперник сможет победить, то все окей.
Нам повезло оказаться в такой ситуации и проживать этот момент. Возможно, я должен ощущать давление сейчас, но я его не испытываю", – сказал испанский специалист.
Игра между "Сити" и "Ливерпулем" состоится уже сегодня, в 18:30.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18