Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

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Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против "Ливерпуля" в рамках 32-го тура АПЛ.

"Что может произойти? Мы проиграем матч? И уступим в борьбе за титул АПЛ? Тогда мы просто попытаемся выиграть в следующем году.

Говорят, в жизни есть куда более важные вещи. И это правда. Будет грустно, если мы проиграем и не будем собой. Но если мы сыграем в свой футбол, а соперник сможет победить, то все окей.

Нам повезло оказаться в такой ситуации и проживать этот момент. Возможно, я должен ощущать давление сейчас, но я его не испытываю", – сказал испанский специалист.

Игра между "Сити" и "Ливерпулем" состоится уже сегодня, в 18:30.

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