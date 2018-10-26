Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч против "Тоттенхэма".

"Нас ожидает тяжелая игра. "Тоттенхэм" является претендентом на победу в АПЛ. Это молодая команда с прекрасным вратарем и нападающим" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Поединок между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" состоится 29 октября.

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