Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолатоттенхэм

Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч против "Тоттенхэма".

"Нас ожидает тяжелая игра. "Тоттенхэм" является претендентом на победу в АПЛ. Это молодая команда с прекрасным вратарем и нападающим" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Поединок между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" состоится 29 октября.

Читайте также: Гвардиола рассказал, сможет ли тренировать другую команду из АПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов