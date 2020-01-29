Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, чего ждет от матча с "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка Англии. Об этом сообщает Manchester Evening News.



"Нам нужно должным образом подойти к этой встрече, чтобы играть так, как мы хотим. Наша задача - выйти в финал. У "МЮ" есть невероятное оружие: они могут добежать до ворот за несколько секунд. Это можно было заметить, когда клубом руководил Моуринью", - сказал Гвардиола.



Первая встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу "горожан".



Сегодня, 29 января, состоится ответный матч.

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