Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с "МЮ"

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Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, чего ждет от матча с "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка Англии. Об этом сообщает Manchester Evening News.

"Нам нужно должным образом подойти к этой встрече, чтобы играть так, как мы хотим. Наша задача - выйти в финал. У "МЮ" есть невероятное оружие: они могут добежать до ворот за несколько секунд. Это можно было заметить, когда клубом руководил Моуринью", - сказал Гвардиола.

Первая встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу "горожан".

Сегодня, 29 января, состоится ответный матч.

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