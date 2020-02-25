Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча с "Реалом" в ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал об ожиданиях от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом".



"Будем выступать с большим клубом. Мы знаем, с чем столкнемся. Это не последний шанс для нас выиграть Лигу Чемпионов. Мы не можем знать, что произойдет в дальнейшем. У нас есть возможность, мы постараемся остаться собой.



Желание должно присутствовать всегда, без этого невозможна победа. Вот и все", - сказал Гвардиола.



Первая встреча команд состоится завтра, 26 февраля, в Мадриде. Начало в 23:00 мск.

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