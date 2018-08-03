Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего сезона

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал об ожиданиях от нового сезона.

"Новый сезон уже рядом. Я готов. Я голоден до побед. Я бы не подписывал новый контракт, если бы не думал, что мы можем стать ещё лучше. Впрочем, не стоит ждать того, что "Сити" снова наберёт 100 очков. Это было исключительное достижение" - приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

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