Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в Лиге чемпионов

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Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с мадридским "Реалом" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

"Они короли этого турнира. Для нас же это третий полуфинал Лиги чемпионов. Но если мы будем играть так, как во втором тайме против "Атлетико", то у нас не будет шансов.

Нам нужно постараться сыграть так, как это было в первом матче в Манчестере, а также моментами так, как в первом тайме на выезде.

Мы приехали в Испанию после матча с "Ливерпулем", и у нас не было времени для подготовки. "Атлетико" выглядел очень хорошо. Это было очень сложно. Мы держались", – сказал испанский специалист.

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