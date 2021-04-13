Гвардиола поделился планом на игру с Дортмундом

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался касательно ответного матча против дортмундской "Боруссии" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Нам необходимо постараться воплотить в жизнь свой план на игру. Не стоит обращать внимание на то, что было в первом матче, ведь впереди ответный поединок. Наша задача - отправиться в Дортмунд и сделать все возможное, чтобы хозяева поняли: мы не собираемся оборонять фору, добытую в первом матче. Мы будем стараться навязать "Боруссии" свои условия и снова победить.

Мы стали первыми, кто обеспечил себе участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Но мы понимаем, что никто нам ничего не отдаст просто так. Мы сами должны работать ради своих успехов", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая игра завершилась домашней победой "горожан" со счетом 2:1. Ответная встреча состоится завтра, 14 апреля, в Дортмунде. Начало – в 22:00 по московскому времени.