Гвардиола поделился своим взглядом на противостояние "Манчестер Сити" с "Ливерпулем"

Фото: твиттер "Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о противостоянии с "Ливерпулем" Юргена Клоппа.

"Когда я завершу карьеру и буду смотреть гольф и вспоминать мое время здесь, я буду думать, что "Ливерпуль" был моим самым главным соперником.

Юрген Клопп - самый тяжелый соперник в моей тренерской карьере", – сказал испанский специалист.

Напомним, что "Сити" сыграет с "Ливерпулем" уже в ближайшие выходные, 10 апреля, в рамках 32-го тура АПЛ. Начало встречи запланировано на 18:30.

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