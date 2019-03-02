Гвардиола поделился трансферными планами клуба
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, кого клуб хочет подписать предстоящим летом.
"Мы планируем усилить три-четыре позиции. И у нас уже есть вариант с игроком на замену травмированному Бенжамену Менди", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Напомним, что из-за травмы Менди Гвардиола неоднократно использовал на этой позиции Александра Зинченко.
После 28 туров "горожане" идут вторым в АПЛ, отставая от "Ливерпуля" всего на одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14