Гвардиола поделился трансферными планами клуба

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Гвардиола поделился трансферными планами клуба

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, кого клуб хочет подписать предстоящим летом.

"Мы планируем усилить три-четыре позиции. И у нас уже есть вариант с игроком на замену травмированному Бенжамену Менди", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что из-за травмы Менди Гвардиола неоднократно использовал на этой позиции Александра Зинченко.

После 28 туров "горожане" идут вторым в АПЛ, отставая от "Ливерпуля" всего на одно очко.

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