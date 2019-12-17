Гвардиола подтвердил, что его ассистент Артета ведет переговоры с "Арсеналом"

Теги микель артетаманчестер ситихосеп гвардиолаарсенал лондон

Гвардиола подтвердил, что его ассистент Артета ведет переговоры с "Арсеналом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал новости о том, что его ассистент Микель Артета ведет переговоры с "Арсеналом". Об этом сообщает Sky Sports.

"Артета - отличный человек, очень трудолюбивый, и именно поэтому он с нами. Он ведет с "Арсеналом" переговоры. Но я пока не знаю, что произойдет. Понятно, что команда хочет его видеть у себя. Он четко знает, чего хочет, это его личное решение", - сказал тренер.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" хочет видеть Артету на посту главного тренера клуба. После 17 туров чемпионата Англии "канониры" занимают 10 место в турнирной таблице.

А еще: Футболисты "Арсенала" сделали выбор между Артетой и Анчелотти| http://soccernews.ru
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