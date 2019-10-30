Гвардиола подвел итоги матча 4-го раунда Кубка английской лиги с "Саутгемптоном"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победный матч 4-го раунда Кубка английской лиги с "Саутгемптоном" (3:1). Об этом сообщает BBC.

"Мы серьезно подошли к матчу. Качество передач было высоким, а футболисты, особенно вингеры, отлично доставляли мяч в атакующую треть поля.

Матч был хорошим, за исключением последних минут, но это нормально.

Нельзя выиграть четыре титула за один сезон, пренебрегая какими-то матчами или турнирами. Мы выиграли очередной матч, играли серьезно", - сказал Гвардиола.

В чемпионате Англии "Сити" занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 6 очков.

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