Гвардиола подвел итоги матча с "Эвертоном"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о матче против "Эвертона" (3:1).

"Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы одержать победу во всех оставшихся матчах. Сегодня мы проделали прекрасную работу в первом тайме. Мы контролировали игру и заслуженно победили" - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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