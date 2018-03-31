Гвардиола подвел итоги матча с "Эвертоном"

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Гвардиола подвел итоги матча с "Эвертоном"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о матче против "Эвертона" (3:1).

"Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы одержать победу во всех оставшихся матчах. Сегодня мы проделали прекрасную работу в первом тайме. Мы контролировали игру и заслуженно победили" - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Смотрите также обзор матча "Эвертон" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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