Гвардиола подвел итоги победы над "Атлетико"

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Гвардиола подвел итоги победы над "Атлетико"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над мадридским "Атлетико" (1:0) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Очень равный матч, очень сложный. "Атлетико" – мастера защищаться всей командой, это непросто. Мы не давали им убегать в атаки и были терпеливы. Мы ожидали, что они будут играть по схеме 5-3-2, но потом "Атлетико" адаптировался и начал играть 5-5-0.

И сегодня, и в доисторические времена, и через сто тысяч лет будет очень сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0, потому что свободного пространства нет.

Они сильные, мы маленькие и легкие. Это вопрос терпения. Чувствую, что ответный матч будет похож на то, как команды играли после забитого гола. Это был очень равный матч. Мы извлечем уроки из сегодняшней игры, постараемся стать немного лучше", – сказал испанский специалист.

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