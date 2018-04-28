Гвардиола поговорил о предстоящем трансферном окне

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о летнем трансферном окне.

"Наша основная цель состояла в том, чтобы завоевать чемпионский титул. После этого мы собираемся поговорить с клубным руководством о футболистах и составе на следующий сезон.

Нам нужно знать, какие игроки решат остаться, а какие захотят уйти. Возможно, некоторые играют не так много и хотят покинуть нас" - приводит слова Гвардиолы Tribalfootball.

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