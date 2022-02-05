Гвардиола поговорит с Зинченко о ситуации в Украине

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Гвардиола поговорит с Зинченко о ситуации в Украине

Фото инстаграм Александра Зинченко

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал провести беседу с защитником команды Александром Зинченко по поводу происходящего в Украине.

В последнее время в западной прессе часто пишут о планах России напасть на соседнюю страну, однако официальная Москва эту информацию опровергает.

"Да, Зинченко может сыграть с "Фулхэмом". Мы обязательно поговорим об Украине, но не сейчас, потому что мы провели вместе всего три или четыре дня. До этого у Зинченко была травма, мы сосредоточились на этом.

Страшно, что подобные вещи происходят в 21-м веке. Это трудно принять. Я поговорю с Александром, он знает ситуацию гораздо лучше меня", - цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Зинченко из-за травмы пропустил больше месяца. Также он перенёс коронавирус.

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