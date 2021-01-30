Гвардиола похвалил Зинченко

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Гвардиола похвалил Зинченко

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко отозвался об игре защитника своей команды Александра Зинченко.

"Ему комфортно сейчас. Да, я знаю, что он считает себя атакующим полузащитником, но, возможно, у него не хватает скорости и чувства гола, чтобы играть на этой позиции. Тем не менее, для построения нашей игры он имеет фундаментальное значение. Зинченко знает, как играть в футбол и как принимать решения. Он играет на хорошем уровне, его постоянство с мячом - это то, что нам нужно, и всегда тактически, даже в защите, он действует максимально умно.

Александр сделал огромный шаг вперёд за последние недели и играет в важных матчах, потому что показывает высокий уровень", - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В текущем сезоне 24-летний Зинченко сделал 1 ассист в 12 матчах.

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