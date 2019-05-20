Гвардиола: "Пока "Манчестер Сити" не выиграет Лигу Чемпионов, других трофеев будет недостаточно"

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Гвардиола: "Пока "Манчестер Сити" не выиграет Лигу Чемпионов, других трофеев будет недостаточно"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о целях команды на следующий сезон.

"Я понимаю, что нас будут обвинять, если мы не добьемся победу в Лиге Чемпионов. Пока мы не выиграем этот турнир, других трофеев будет недостаточно. В "Барселоне" мне удалось выиграть Лигу Чемпионов дважды за четыре года. Теперь люди считают меня особенным тренером, который обязан брать ее каждый год.

Даже несмотря на рекорд в Премьер-лиге и три кубка, фанаты ждут, что мы выиграем Лигу Чемпионов. Я бы не остался в команде, если бы не верил, что мы способны на это. Наша цель на следующий сезон - это сохранение боевого духа команды", - приводит слова Гвардиолы The Daily Express.

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