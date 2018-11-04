Гвардиола: "Получаю удовольствие, работая с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о победе в матче 11-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (6:1).

"Получаю удовольствие, работая с этой команду. Если игроки станут лучше, когда я уйду, это будет означать, что я хорошо выполнил свою работу.

Сегодня у нас были проблемы в обороне. Если продолжим так играть, то команду будут ждать сложности на позднем этапе плей-офф Лиги чемпионов", - цитирует слова Гвардиолы BBC.

"Сити" с 29-ю очками занимает 1-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, "Саутгемптон" - 16-ю строчку.

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