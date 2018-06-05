Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил двухматчевую дисквалификацию от УЕФА.

Испанский специалист наказан за своё поведение в ответном четвертьфинальном матче минувшего розыгрыша Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" - тогда наставник "горожан" накричал на арбитра встречи Матеу Лаоса и был удалён.

Стоит отметить, что дисквалификация на один из двух матчей в еврокубках носит условный характер.

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