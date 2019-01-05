Гвардиола получил предупреждение от FA из-за поведения в матче с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за своё поведение в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" (2:1), передает BBC.

Тренер во время игры очень эмоционально реагировал и накричал на резервного судью Мартина Аткинсона. Главному арбитру встречи Энтони Тэйлор пришлось пройти в техническую зону и успокоить испанца.

"Манчестер Сити" с 50 баллами занимает 2 строчку турнирной таблицы АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 4 очка.

А еще: "Тоттенхэм" уничтожил "Транмир Роверс" и прошел в следующий раунд Кубка Англии | http://soccernews.ru