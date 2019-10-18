Гвардиола попросил международное сообщество помочь разрешить конфликт в Каталонии

Теги хосеп гвардиола

Гвардиола попросил международное сообщество помочь разрешить конфликт в Каталонии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о протестных акциях в Каталонии. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, возмущения начались после судебных приговоров девяти политическим лидерам региона, которые выступают за независимость региона.

"Международное сообщество должно помочь нам разрешить этот конфликт. Должны ли публичные люди из других стран высказываться по этому поводы? Я думаю, что да.

Для разрешения конфликта нужна Европа. Люди в Испании и Каталонии не доверяют друг другу", - сказал Гвардиола.

Отметим, из-за протестных акция матч Примеры "Барселона" - "Реал", который должен был состояться 26 октября, был перенесен на 4 декабря.

Не пропустите: "Барселона" опубликовала официальное заявление о переносе матча с "Реалом" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА разведет команды из России и Косово на международных соревнованиях

УЕФА разведет команды из России и Косово на международных соревнованиях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов