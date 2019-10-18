Гвардиола попросил международное сообщество помочь разрешить конфликт в Каталонии
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о протестных акциях в Каталонии. Об этом сообщает Sky Sports.
Напомним, возмущения начались после судебных приговоров девяти политическим лидерам региона, которые выступают за независимость региона.
"Международное сообщество должно помочь нам разрешить этот конфликт. Должны ли публичные люди из других стран высказываться по этому поводы? Я думаю, что да.
Для разрешения конфликта нужна Европа. Люди в Испании и Каталонии не доверяют друг другу", - сказал Гвардиола.
Отметим, из-за протестных акция матч Примеры "Барселона" - "Реал", который должен был состояться 26 октября, был перенесен на 4 декабря.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
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|Уотфорд
|8
|3