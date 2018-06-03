Гвардиола порассуждал о возможности возглавить сборную

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал о возможности возглавить национальную сборную.

"Безусловно, я бы снова хотел оказаться на Чемпионате Мира или Европы. Но в ближайшие несколько лет я останусь в "Манчестер Сити". А уже потом, если какая-то сборная захочет меня, то мы обсудим это" - сказал Гвардиола.

Напомним, что 47-летний специалист связан с "горожанами" контрактом до лета 2021 года.

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