Гвардиола посетит презентацию Хави в "Барселоне"
СМИ узнали о планах наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы съездить на родину во время международного перерыва.
По информации AS, экс-тренер "Барселоны" собирается посетить презентацию Хави в качестве рулевого "сине-гранатовых".
Каталонский клуб объявил о назначении 41-летнего специалиста в ночь на субботу и пообещал представить его в понедельник.
Гвардиола возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год. В этот период Хави ещё был футболистом и играл за "блауграну".
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|Команда
|М
|О
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
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|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18