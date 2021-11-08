Гвардиола посетит презентацию Хави в "Барселоне"

Фото твиттер "Манчестер Сити"

СМИ узнали о планах наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы съездить на родину во время международного перерыва.

По информации AS, экс-тренер "Барселоны" собирается посетить презентацию Хави в качестве рулевого "сине-гранатовых".

Каталонский клуб объявил о назначении 41-летнего специалиста в ночь на субботу и пообещал представить его в понедельник.

Гвардиола возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год. В этот период Хави ещё был футболистом и играл за "блауграну".

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