Гвардиола пошутил над Зинченко и его женой

Влада Седан, супруга защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, рассказала, как главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола потроллил их.

"Недавно фидбек был от Гвардиолы. У него был день рождения - 50 лет. Зина подошёл его поздравить. Зина - это Зина. Сначала комплименты, лучшие пожелания, но должна же быть ложка дёгтя в бочке с мёдом. Зина ему в конце говорит, мол, уже 50, старость. Травит в своём стиле. Пеп на него посмотрел и говорит: "Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился, и всё будет хорошо". Как-то так", - рассказала Седан.

Напомним, что в августе 2020 года жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за тактику на проигранный матч Лиги Чемпионов с "Лионом", который привёл к вылету команды из турнира. Она охарактеризовала действия тренера словом "зашквар".

В текущем сезоне украинец провёл за "Сити" 15 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Гвардиола бросил вызов "Баварии". | http://soccernews.ru