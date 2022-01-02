Гвардиола пошутил по поводы борьбы за титул АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил по поводу борьбы за титул АПЛ в этом сезоне после победы над "Арсеналом" (2:1).
"Отдайте его мне. Давайте титул нам, и мы поедем в отпуск на Мальдивы. Но, как я думаю, этого не произойдет. Нам предстоит разыграть еще 48 или 51 очко, я не помню точно.
Теперь у нас пять или шесть дней на подготовку к Кубку Англии. Затем – пять или шесть дней подготовки к "Челси", учитывая все проблемы, связанные с коронавирусом и травмами, что у нас есть", – сказал испанский специалист.
В данный момент "Сити" идет первым в АПЛ опережая "Челси" и "Ливерпуль" на 11 и 12 очков соответственно.
Также не пропустите: Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" хочет купить нападающего
-
"Зенит" интересуется защитником "Лацио"
-
"Валенсия" выкупил грузинского голкипера
-
Горетцка рассказал о своих приоритетах при подписании контракта
-
Тухель рассказал о целях "Челси" в АПЛ
-
Алаба рассказал о том, как перенес коронавирус
-
Бога уже прошел медицинский осмотр в "Аталанте"
-
Гвардиола пошутил по поводы борьбы за титул АПЛ
-
Клубы Суперлиги верят в перезапуск проекта уже в 2022 году
-
"Динамо" может подписать Смолова. Уже договорились с "Локомотивом"
-
1
Лукаку может быть исключен из состава "Челси" на матч с "Ливерпулем"
-
"Барселона" проведет еще одну встречу с агентом Дембеле
-
Конте поделился мнением о трансферах "Тоттенхэма"
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом"
-
Хави очень доволен трансфером Торреса в "Барселону"
-
Лукаку рассказал, что не перейдет в Италии никуда, кроме "Интера"
-
Анчелотти высказался об игровом времени Лунина
-
"Вест Хэм" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
-
Холанд сообщил фанатам, где будет играть в следующем сезоне
-
"Монако" Головина уволил главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18