Гвардиола пошутил по поводы борьбы за титул АПЛ

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Гвардиола пошутил по поводы борьбы за титул АПЛФото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил по поводу борьбы за титул АПЛ в этом сезоне после победы над "Арсеналом" (2:1).

"Отдайте его мне. Давайте титул нам, и мы поедем в отпуск на Мальдивы. Но, как я думаю, этого не произойдет. Нам предстоит разыграть еще 48 или 51 очко, я не помню точно.

Теперь у нас пять или шесть дней на подготовку к Кубку Англии. Затем – пять или шесть дней подготовки к "Челси", учитывая все проблемы, связанные с коронавирусом и травмами, что у нас есть", – сказал испанский специалист

В данный момент "Сити" идет первым в АПЛ опережая "Челси" и "Ливерпуль" на 11 и 12 очков соответственно.

Также не пропустите: Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом". | http://soccernews.ru
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