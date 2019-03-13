Гвардиола посочувствовал тренеру "Шальке" после погрома в Лиге Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался после разгромной победы своей команды над "Шальке" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Конечно, я сочувствую Доменико Тедеско из-за ситуации, в которой он оказался. Это всегда неприятно. Во втором тайме мы были прекрасны, быстро играли, у нас была динамика, переходы, и в итоге мы забили семь голов", - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Тедеско находится на грани увольнения из "Шальке". "Кобальтовые" не могут победить с 6 февраля. На счету команды в последние недели одна ничья и шесть поражений.

"Манчестер Сити" разгромил немецкий коллектив по сумме двух встреч со счётом 10:2 и пробился в 1/4 финала ЛЧ.

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