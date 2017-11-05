Гвардиола потирает руки: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Арсенала"
"Манчестер Сити" – "Арсенал"
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Начало матча: 17:15
Арбитр: Майкл Оливер
Воскресная программа 11-го тура подарит всем любителям футбола целых два захватывающих поединка с участием топ-команд из Манчестера и Лондона. Первыми схлестнуться "Сити" и "Арсенал" на "Этихаде". "Горожане" сейчас впереди планеты всей. Пеп Гвардиола здорово поработал в межсезонье, сконструировав или, если быть точным, усовершенствовав "голубую" машину, не знающую себя равных. Манкунианцы после десяти туров набрали 28 очков, что является абсолютным рекордом в истории Премьер-Лиги и, естественно, удерживают лидерство, как бы там не старались их соседи по городу и по совместительству главные враги.
"Канониры" же традиционно плохо начали сезон, растеряв много зачетных баллов, что вылилось в текущую четвертую позицию, но уже с отставанием в девять очков от лидера. Обе команды на неделе играли в еврокубках, но вопрос физических кондиций не стоит рассматривать остро, как по отношению к манкунианцам, так и к лондонцам. "Горожане" снова на классе обыграли "Наполи" и уже обеспечили себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому пока могут целиком и полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве. "Пушкари" и вовсе выпустили резервный состав на игру с "Црвеной Звездой" в Лиге Европы, заведомо понимая, что никаких проблем с выходом в еврокубковую весну не будет.
Любопытно, но к очной встречи команды Гвардиолы и Венгера подойдут без больших кадровых потерь. Потому как для "Манчестер Сити" не привыкать обходится без Венсана Компани и Бенжамена Менди. Ну а "Арсеналу", в свою очередь, без травмированных Шкодрана Мустафи, Санти Касорлы и Дани Уэлбэка.
Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Арсенала":
"Манчестер Сити" выиграл лишь однажды из последних девяти матчей против "Арсенала". Эта виктория пришлась на домашний матч прошлого сезона.
В рамках АПЛ манкунианцы и лондонцы встречались 40 раз. "Горожане" выиграли всего в семи матчах, в то время как "пушкари" побеждали 23 раза. Еще 10 поединков завершились вничью.
Тео Уолкотт забил три гола на стадионе "Этихад", а это больше, чем любой другой футболист "Арсенала".
Серхио Агуэро забил пять мячей в последних семи матчах против "канониров" во всех соревнованиях.
Ориентировочные составы на игру:
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро
Арсенал: Чех, Косиельни, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмзи, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт
Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Арсенал":
Безусловно, явным фаворитом матча является "Манчестер Сити". Подопечные Гвардиолы просто сметают всех на своем пути и, если честно, нет никаких предпосылок для того, чтобы лидер оступился именно в домашнем матче против "Арсенала".
На победу "горожан" букмекеры предлагают коэффициент 1.45. В то время, как виктория "канониров" оценивается в 7.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|10
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|16
|Борнмут
|11
|10
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|18
|Суонси Сити
|11
|8
|19
|Эвертон
|10
|8
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4