Гвардиола потирает руки: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Арсенала"

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Гвардиола потирает руки: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Арсенала"

"Манчестер Сити"  –  "Арсенал"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 17:15

Арбитр: Майкл Оливер

Воскресная программа 11-го тура подарит всем любителям футбола целых два захватывающих поединка с участием топ-команд из Манчестера и Лондона. Первыми схлестнуться "Сити" и "Арсенал" на "Этихаде". "Горожане" сейчас впереди планеты всей. Пеп Гвардиола здорово поработал в межсезонье, сконструировав или, если быть точным, усовершенствовав "голубую" машину, не знающую себя равных. Манкунианцы после десяти туров набрали 28 очков, что является абсолютным рекордом в истории Премьер-Лиги и, естественно, удерживают лидерство, как бы там не старались их соседи по городу и по совместительству главные враги.

"Канониры" же традиционно плохо начали сезон, растеряв много зачетных баллов, что вылилось в текущую четвертую позицию, но уже с отставанием в девять очков от лидера. Обе команды на неделе играли в еврокубках, но вопрос физических кондиций не стоит рассматривать остро, как по отношению к манкунианцам, так и к лондонцам. "Горожане" снова на классе обыграли "Наполи" и уже обеспечили себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому пока могут целиком и полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве. "Пушкари" и вовсе выпустили резервный состав на игру с "Црвеной Звездой" в Лиге Европы, заведомо понимая, что никаких проблем с выходом в еврокубковую весну не будет.

Любопытно, но к очной встречи команды Гвардиолы и Венгера подойдут без больших кадровых потерь. Потому как для "Манчестер Сити" не привыкать обходится без Венсана Компани и Бенжамена Менди. Ну а "Арсеналу", в свою очередь, без травмированных Шкодрана Мустафи, Санти Касорлы и Дани Уэлбэка.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Арсенала":

"Манчестер Сити" выиграл лишь однажды из последних девяти матчей против "Арсенала". Эта виктория пришлась на домашний матч прошлого сезона.

В рамках АПЛ манкунианцы и лондонцы встречались 40 раз. "Горожане" выиграли всего в семи матчах, в то время как "пушкари" побеждали 23 раза. Еще 10 поединков завершились вничью.

Тео Уолкотт забил три гола на стадионе "Этихад", а это больше, чем любой другой футболист "Арсенала".

Серхио Агуэро забил пять мячей в последних семи матчах против "канониров" во всех соревнованиях.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро

Арсенал: Чех, Косиельни, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмзи, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт

Прогноз на матч "Манчестер Сити""Арсенал":

Безусловно, явным фаворитом матча является "Манчестер Сити". Подопечные Гвардиолы просто сметают всех на своем пути и, если честно, нет никаких предпосылок для того, чтобы лидер оступился именно в домашнем матче против "Арсенала".

На победу "горожан" букмекеры предлагают коэффициент 1.45. В то время, как виктория "канониров" оценивается в 7.0.

Богдан Архипенко

Также читайте! Анонс матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 10 4
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