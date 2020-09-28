Гвардиола потратил более 440 миллионов евро на покупку защитников для "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не устаёт совершенствовать оборону своей команды за большие деньги.
После назначения испанского наставника в 2016 году "горожане" потратили на новых защитников 442,1 миллиона евро.
За четыре года состав "Сити" пополнили 9 центрбеков и фулбеков. Это Джон Стоунз (52,2 млн), Бенжамен Менди (57,2 млн), Кайл Уокер (49,5 млн), Эмерик Ляпорт (62,7 млн), Данило (29,1 млн), Анхелиньо (12,1 млн), Жоау Канселу (66 млн), Натан Аке (45,1 млн) и Рубен Диаш (68,2 млн).
Под руководством Гвардиолы команда выиграла 8 внутрианглийских трофеев, но при этом ни разу не добралась даже до 1/2 финала Лиги Чемпионов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
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