Гвардиола потратил на трансферы около миллиарда евро

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола за время своей тренерской карьеры потратил 998,4 миллиона евро.

В английском клубе он потратил 453 миллиона, в "Баварии" 203 миллиона, а в "Барселоне" - 341 миллион.

Самым дорогим для Гвардиолы остается трансфер форварда Златана Ибрагимовича за 69,5 миллиона евро.

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